In un comunicato, l'ANPI ha annunciato la scomparsa del Presidente emerito Carlo Smuraglia, informando che per venerdì 3 giugno alle ore 11 si terrà una cerimonia di commiato nella Casa della Memoria di Milano in Via Confalonieri 14. La camera ardente si aprirà, nello stesso luogo, alle ore 10.

Questo il testo del comunicato:

Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro Presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia.Tutta l'ANPI, nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti.Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: "Grazie di tutto, caro Carlo. Grazie per la tua ininterrotta battaglia per la Costituzione. Grazie per essere stato sempre dalla parte dei lavoratori. Grazie di essere stato partigiano, oramai uno degli ultimi. Grazie per aver sempre difeso in modo rigoroso l'autonomia dell'Anpi. Grazie di una vita al servizio degli ideali che ci accomunano. Che la terra ti sia lieve, compagno Carlo Smuraglia.