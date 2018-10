Alessandro Ruggi, tocca a Romantic Poetry (Petra Beat Records)

Petra Beat Records propone ancora una volta un EP prodotto da un nuovo talento italiano della scena elettronica. "Romantic Poetry" l'ha creato Alessandro Ruggi ed è un EP formato da tre tracce techno tutte da ballare e da godere con il volume bello alto.

L'EP si apre con "The Prelude", che ha un ritmo ipnotico ed incessante. La seconda traccia è "The Albatross", una cavalcata dal sound potente ed essenziale. "Insane" è l'ultimo brano ed è un traccia dal sound decisamente dark, inquietante. Mentre scriviamo (4 ottobre 2018) "Romantic Poetry" è in esclusiva su Beatport e lo sarà ancora per qualche tempo.

Alessandro Ruggi - Romantic Poetry (Petra Beat Records PBR 023)

https://www.beatport.com/release/romantic-poetry/2382697





Petra Beat Records è un laboratorio musicale ed un contenitore culturale, un ponte tra nuovi talenti, artisti che si stanno affacciando adesso nel clubbing e chi invece è già piuttosto affermato.

Ad ottobre 2018 Petra Beat ha pubblicato già 23 release, tutte di qualità. Lo stesso nome dell'etichetta, Petra Beat, ovvero pietra e ritmo, fa riferimento al lavoro sinergico tra più artisti.

Solo tante pietre messe insieme danno vita ad una struttura solida e fortificata. L'incastro di varie pietre è di riflesso ad un insieme di idee musicali che si fondono creando il giusto "Beat".

Chi si sente in sintonia col sound della label può inviare il suo demo a demopetrabeatrecords@gmail.com. Chi ha voglia di iniziare a conoscere l'universo musicale di Petra Beat Records può ascoltare la sua serie di Podcast su YouTube o su MixCloud.

