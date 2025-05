*_©Angelo Antonio Messina

Il nuovo libro del Sole 24 Ore, arriva in edicola per un mese dal 13 maggio (e in libreria dal 16 maggio), “È il pensiero che conta”, scritto da Alessandro Longoni, Riccardo Poli e Beppe Salmetti, si presenta come un'opera ricca di riflessioni e spunti originali, il cui obiettivo è quello di decostruire i luoghi comuni e le frasi fatte che permeano la nostra quotidianità. Con la loro esperienza consolidata nel programma radiofonico “Off Topic – Fuori dai luoghi comuni”, gli autori ci invitano a intraprendere un viaggio intellettuale e culturale, esplorando non solo le parole, ma anche i pensieri e le percezioni che si celano dietro di esse.

“È il pensiero che conta” non è soltanto un'analisi dei luoghi comuni, ma un vero e proprio invito a riflettere su come questi ricorrenti stereotipi influenzino la nostra vita quotidiana. Dall'ascensore come spazio esistenziale ai bias dell'intelligenza artificiale, gli autori riescono a toccare argomenti di rilevanza contemporanea con un linguaggio accessibile e coinvolgente. La struttura del libro, composta da 208 pagine di dialoghi intelligenti e ironici, stimola il lettore a interrogarsi e a confrontarsi con le proprie convinzioni. La premessa fondamentale del libro è che i luoghi comuni non sono solo espressioni verbali o scorciatoie linguistiche; sono vere e proprie costruzioni mentali e fisiche. Gli autori sostengono che, per comprendere appieno la nostra realtà, è necessario scavare oltre la superficie di queste frasi fatte e vedere cosa c’è sotto. Questo approccio invita il lettore a ripensare le proprie interpretazioni e reazioni, aiutandolo a diventare più consapevole delle dinamiche sociali che influenzano il nostro modo di pensare e di comunicare.

Lo stile degli autori è brillante e caratterizzato da una freschezza provocatoria. Attraverso un linguaggio vivace e accattivante, Longoni, Poli e Salmetti riescono a mantenere alta l’attenzione del lettore, rendendo l’esperienza di lettura non solo informativa ma anche divertente. Ogni capitolo è accompagnato da aneddoti e riflessioni che catturano l’essenza della conversazione, creando un’atmosfera di dialogo aperto e sincero. Questo approccio si riflette particolarmente bene nelle interviste e nei contributi di esperti e ospiti vari, tra cui antropologi, comiche e pensatori di calibro. Le loro voci arricchiscono il testo di sfumature e approfondimenti, offrendo al lettore una panoramica multidimensionale sui temi trattati. Da Telmo Pievani a Vera Gheno, ciascun contributo è un tassello che si integra armoniosamente nel discorso generale, portando nuove prospettive e analisi che ampliano la comprensione dei temi affrontati.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è la sua capacità di mettere in luce le contraddizioni della società moderna. Ad esempio, gli autori si interrogano su come le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, siano influenzate dai pregiudizi umani. L’idea che le macchine possano riflettere i nostri bias è tanto affascinante quanto inquietante. Questa dinamica è esemplificata in modo efficace nel volume, dove la tecnologia diventa uno specchio delle nostre debolezze e limitazioni. Inoltre, il libro riesce a connettere temi apparentemente lontani, mostrando come luoghi comuni e automatismi mentali si manifestino in contesti vari, dalle conversazioni nei bar alle interazioni sui social network. Questo approccio trasversale rende le riflessioni degli autori particolarmente attuali e pertinenti, delineando un quadro complesso e interconnesso della società contemporanea.

Al centro di "È il pensiero che conta" ci sono le conversazioni autentiche, quelle che iniziano con domande scomode e si nutrono di risposte non banali. Gli autori esprimono chiaramente il desiderio di stimolare dibattiti genuini e profondi, incoraggiando i lettori a mettere in discussione le loro convinzioni. Questa aspirazione risuona attraverso ogni pagina, facendo del libro un'opera di promozione della critica e dell'apertura mentale. Il potere delle domande scomode è ciò che distingue il volume dai molti altri testi che analizzano i luoghi comuni. Longoni, Poli e Salmetti non si accontentano di offrire risposte facili; invece, ci invitano a persistente nella ricerca e nell'esplorazione. In questo senso, il libro funge da catalizzatore per la riflessione, spronando il lettore a essere attivo nella propria comprensione del mondo. “È il pensiero che conta” è un’opera necessaria che si colloca perfettamente nel panorama culturale attuale. La sua capacità di affrontare temi complessi con leggerezza, profondità e ironia lo rende un libro imperdibile per chi è interessato a comprendere meglio le dinamiche della nostra società.

Longoni, Poli e Salmetti ci offrono uno strumento per esplorare i luoghi comuni, non solo per scardinarli, ma per comprenderne l’evoluzione e l’impatto sulle nostre vite. Con uno stile deciso e coinvolgente, il libro ci invita a intraprendere un percorso di riflessione e crescita personale che sfida le convenzioni e ci incoraggia a cercare conversazioni vere e significative.

La presentazione del volume, prevista per sabato 17 maggio alle 12:30, nello Spazio eventi dello stand del Gruppo 24 ORE, al Salone del Libro di Torino, rappresenterà un'opportunità imperdibile per immergersi nel mondo delle idee degli autori e per partecipare a un dibattito che promette di essere tanto stimolante quanto illuminante. In un’epoca in cui i luoghi comuni sembrano proliferare, “È il pensiero che conta” si erge a faro di luce e speranza, suggerendo che, forse, la vera chiave per affrontare il futuro risiede proprio nel potere del pensiero critico e della conversazione aperta.

