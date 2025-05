Ancora una volta, la politica si tira indietro e passa la patata bollente agli elettori. L’8 e 9 giugno saremo chiamati a votare su cinque quesiti referendari che toccano temi cruciali per la vita concreta di milioni di persone: lavoro, precarietà, sicurezza e cittadinanza. Non sono questioni astratte, ma nodi irrisolti che avrebbero meritato una presa di responsabilità da parte del Parlamento. Invece, ancora una volta, la politica preferisce non decidere, e scarica sui cittadini il compito di farlo.

Nel merito, i quesiti sono chiari e tutt’altro che marginali. Si torna a discutere del Jobs Act, dei contratti a termine senza causale, dei limiti ai risarcimenti per i licenziamenti illegittimi, della sicurezza nei subappalti e dell’accesso alla cittadinanza per chi vive da anni nel nostro Paese. Temi scomodi, certo. Ma proprio per questo fondamentali. Temi che parlano di dignità, tutele, riconoscimento.

I promotori – la Cgil e diversi movimenti civici – hanno rimesso in moto uno strumento, quello del referendum abrogativo, che da anni era stato accantonato o svuotato. È una chiamata alla partecipazione che va presa sul serio, anche se non possiamo ignorare il contesto in cui arriva: un’Italia in cui il lavoro è spesso precario, la sicurezza è un miraggio e l’ascensore sociale bloccato. E un’Italia dove il dibattito politico sembra sempre più incapace di andare oltre il giorno per giorno.

Ma mentre ci si chiede di esprimerci su norme complesse – e su questioni che avrebbero richiesto una riforma organica e coraggiosa – c’è un grande assente che pesa come un macigno: le pensioni. Nessuno, in questa tornata, ha pensato di chiedere agli italiani se ritengono giusto andare in pensione oltre i 67 anni. Nessuno ci chiede se accettiamo di ritrovarci, dopo quarant’anni di lavoro, con assegni previdenziali insufficienti perfino a coprire le spese base.

Quel che manca è una domanda che intercetti davvero la preoccupazione più profonda e diffusa tra lavoratori e lavoratrici: dopo una vita a faticare, ci sarà almeno un futuro dignitoso? Evidentemente no, o almeno, non abbastanza da meritare un quesito referendario. Forse troppo esplosivo. Forse troppo scomodo. Forse troppo vero.

Eppure, è anche da questo silenzio che si misura la distanza tra la politica e il Paese reale. Si accendono discussioni su dettagli tecnici, ma si evita il cuore della questione: che modello di società stiamo costruendo? E per chi?

Alla fine, ciò che voteremo potrebbe produrre cambiamenti concreti. Oppure no. Perché se anche il referendum passa, tutto dipende da come (e se) verranno riscritte le leggi. E su questo fronte la storia recente non offre troppe garanzie. Il rischio è sempre lo stesso: illudersi di decidere, per poi scoprire che qualcuno ha già deciso di ignorarci.

Eppure, il referendum resta uno degli ultimi spazi in cui possiamo far sentire la nostra voce. Andare a votare, almeno, significa non rassegnarsi. Ma la partecipazione, da sola, non basta. Serve vigilanza, consapevolezza, mobilitazione. Perché altrimenti – dopo il voto – tutto rischia di tornare al punto di partenza. O peggio, di essere dimenticato.





🗳️ REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025

✅”Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”.



✅ “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”.



✅ “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”.



✅ “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”.



✅ “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”.