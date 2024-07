Alessandro Benetton: “In un mondo in costante evoluzione, la capacità di adattarsi e innovare può fare la differenza tra il successo e l'insuccesso”.



Alessandro Benetton: il valore dell’ascolto tra le prerogative fondamentali per un imprenditore capace

Alessandro Benetton , in un nuovo video condiviso anche sui suoi profili social, invita i suoi followers a riflettere sull’importanza di adattarsi e innovare. Nella vita, così anche come nel mondo del lavoro. E soprattutto di ascoltare, anche e soprattutto i nuovi arrivati. “Sapete qual è il freno più subdolo per ogni imprenditore? L’esperienza. Certo, nella maggior parte dei casi, l’esperienza è cruciale per prendere decisioni importanti per la propria azienda. Tuttavia, può diventare un ostacolo quando si tratta di innovazione”, spiega Alessandro Benetton nel video. Esiste però una soluzione, prosegue, ed è nel “dar voce a tutti”. Per quanto possa risultare non facile, in particolare “per gli imprenditori che tendono a voler controllare tutto”, non bisognerebbe mai dimenticare che “innovare significa anche avere il coraggio di introdurre nuove prospettive”.



Alessandro Benetton riflette sull’importanza dell’ascolto: “In Amazon, il CEO parla sempre per ultimo”

Sono molti i commenti di risposta ad Alessandro Benetton nel video in cui ricorda come in un mondo in costante evoluzione la capacità di adattarsi e innovare possa fare la differenza tra il successo e l’insuccesso. “Sono rimasto colpito dal metodo di Jeff Bezos. In Amazon, il CEO parla sempre per ultimo. L’idea è quella di consentire ai nuovi membri del team di parlare per primi, creando uno spazio protetto in cui le idee possono fluire liberamente. È una pratica quantomeno interessante”: se spesso si dà quasi per assodato come l’esperienza si risolva sempre nella chiave del successo, in realtà “i nuovi arrivati portano un punto di vista fresco”. Una visione “in grado di apprezzare spesso più le opportunità che i rischi”, rimarca Alessandro Benetton: compito dell'imprenditore è poi “ascoltare, raccogliere spunti e avere la capacità di filtrare e sviluppare le idee più promettenti”.