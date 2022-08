Eleonora Pieroni tra Jeremy Piven e Richard Gere al Magna Graecia film festival. A settembre al cinema con ‘Dante’.

Dopo il successo per il premio ottenuto per il docufilm ‘La Chiave per il paradiso’ a La Jolla international fashion film Festival, da oggi in onda su Netflix, Eleonora Pieroni è stata una delle protagoniste del Magna Graecia film festival in Calabria premiando l’attore di Hollywood Jeremy Piven vincitore di ben tre Emmy Awards e di un Golden Globe. Ospite d’eccezione del Festival il celeberrimo Richard Gere, anche lui come Piven ha ricevuto la ‘Colonna d’oro alla carriera’.

Al prestigioso festival diretto e ideato da Gianvito Casadonte, quest’anno dedicato ad Ugo Tognazzi hanno partecipato e ricevuto il premio alla carriera grandi personaggi del cinema hollywoodiano ed italiano tra cui: il regista Michael Radford, il regista John Lendis e la costume designer Deborah Lendis, lo stilista delle celebrity di Hollywood Domenico Vacca, il regista Marco Tullio Giordana, Stefania Sandrelli, Ricky Tognazzi, Marco Leonardi, Vinicio Marchioni, Leonardo Metalli, Lillo Petrolo, la cantante Malika Ayane e il trio IL VOLO che ha aperto con uno bellissimo show canoro il festival.

La Pieroni che è attualmente impegnata sul set in Puglia per una serie tv RAI fiction, la vedremo dal 29 settembre nelle sale cinematografiche con il film ‘Dante’ diretto dal maestro Pupi Avati. Il film girato tra l’Umbria e l’Emilia Romagna è stato presentato presso la Sala della Conciliazione a giugno al cospetto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel cast Alessandro Sperduti e Sergio Castellitto.

Prossimi appuntamenti; la Pieroni condurrà per Miss Italia le selezioni finali di Miss Foligno e Miss Umbria il 25 e il 26 agosto.