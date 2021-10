È una vergogna, non ci sono parole…

Santa Maria Capua Vetere - AMMINISTRATIVE 2021. Degli stessi candidati che si sono votati, persino con tutta la famiglia, non è risultato alcun voto nella sezione in cui hanno votato, MAGIA....

Un errore non può esserci e qui si parla di ben 22 sezioni su 34, a rischio riconteggio.... MAGIA... una MAGIA vergognosa tutta SAMMARITANA.

La fiducia nelle istituzioni oramai è svanita per i cittadini onesti. Inutile perdere tempo per andare a VOTARE, se poi il risultato porta a questi giochetti magici: nessun voto che non convenga.

Anche se al riconteggio il risultato non dovesse cambiare, l'onesta è dovuta.

RINGRAZIO LE PERSONE CHE HANNO DENUNCIATO QUESTO ABUSO e che hanno denunciato questo uso sfrenato della... MAGIA!