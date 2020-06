Mai come quest'anno il calcio sta diventando una barzelletta! Ed in Russia stanno succedendo cose da pazzi!

E' il caso della gara che, nella locale Serie A, ha visto il Rostov di fronte al Professional'nyj Futbol'nyj Klub Soči.

In vista della trasferta a Sochi, il Rostov ha dovuto mettere in quarantena l'intera squadra, perché ben 6 giocatori sono risultati positivi alla Covid-19.

Il Sochi non ha voluto rinviare la partita come gli era stato proposto dal Rostov che, così, ha deciso di far scendere in campo i propri giovani, giocatori di età compresa tra 16 e 19 anni.

Nonostante il Rostov sia andato in vantaggio, l'incontro che si è disputato venerdì sera è finito 10-1 per i padroni di casa.

In compenso, il Rostov, nonostante la sconfitta e i gol presi, ha scoperto di avere un ottimo portiere, i 17enne Denis Popov, che ha effetuato ben 15 parate, di cui una su rigore, tanto da essere considerato il migliore in campo.

Quella che si è disputata venerdì in Russia era la seconda giornata dalla ripresa del campionato dopo una pausa di tre mesi imposta dalla pandemia.