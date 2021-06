Il doppio cambio gomme deciso dalla Red Bul è stato fondamentale ed ha permesso a Verstappen, anche se con un po' di suspense, di tagliare per primo il traguardo del Gran Premio di Francia di Formula 1 che si è disputato domenica sul circuito Paul Ricard di Le Castellet.

La pioggia scesa nella notte ha reso la pista meno gommata e così, sebbene al via sia partito davanti a tutti, Verstappen va lungo alla prima curva, consentendo ad Hamilton di prendere il comando della gara.

Mercedes e Red Bull fanno corsa a sé, e alle altre scuderie rimane solo la possibilità di lottare per le piazze dal quinto posto in poi.

Verstappen anticipa di un giro la fermata ai box per il cambio gomme e piazza un giro record nonostante le gomme hard, recuperando così il secondo di distacco che lo separava da Hamilton. Il pilota inglese, che effettua il proprio pit stop subito dopo, al rientro in pista si vede così affiancare e superare dalla Red Bull del suo avversario.

Con le vetture di testa che hanno tutte montato le hard, le posizioni rimangono cristallizzate con Hamilton che tallona da vicino Verstappen, ma senza però riuscire ad avere lo spunto necessario per superarlo, anche grazie all'update della power unit fornita dalla Honda alla Red Bull in questo week.

Quando mancano poco più di 20 giri alla fine, ecco il colpo di scena. Verstappen, nonostante sia al comando, si ferma ai box e monta le gomme gialle. La Mercedes ringrazia e non richiama al box i propri piloti, tenendo le vetture in pista. Verstappen però con le gomme gialle mette le ali e dopo pochi giri le simulazioni di gara indicano che potrà portarsi al comando entro 7 giri dal termine, ma a quel punto per la Mercedes è troppo tardi per correre ai ripari.

Così nella parte finale della gara, Verstappen supera Bottas, al momento secondo e che finirà quarto dietro alla Red Bull di Perez, si porta dietro ad Hamilton e lo supera senza alcuna difficoltà a metà del penultimo giro, aggiudicandosi così il gran premio.

Nella gara degli altri, Lando Norris è stato il migliore, seguito dal suo compagno di squadra Daniel Ricciardo, sesto davanti all'Alpha Tauri di Pierre Gasly, che a sua volta ha preceduto l'Alpine Renault di Fernando Alonso e le Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll.

Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc erano in quinta e settima posizione dopo il primo giro, ma sono andate male in gara per finire fuori dalla zona punti, con Sainz all'11° posto e Leclerc al 16°.

Dopo questa gara, nel mondiale Verstappen si porta a 131 punti, Hamillton a 119, mentre Perez consolida la terza posizione con 84 punti.

La prossima settimana ritroveremo la Formula 1 in Austria sulla pista di casa della Red Bull, dove si disputeranno due gare consecutive.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1406638472333508613