"In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento".

Questo il comunicato ufficiale pubblicato il 2 gennaio dalla società nerazzurra per troncare sul nascere le voci, peraltro diffuse da testate autorevoli, in base alle quali la proprietà cinese avrebbe deciso di mettere in vendita il club, dopo aver indicato Rothschild come advisor dell'operazione.

Ma Zhang non ha però smentito di essere alla ricerca di un nuovo sponsor e di un socio di minoranza che possa sostenere gli investimenti attuali, non recuperabili a breve a causa della pandemia, e quelli futuri, legati alla costruzione di un impianto di proprietà da realizzare insieme al Milan.