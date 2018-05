Dal 18 maggio al 1 giugno 2018 Vida Loca fa muovere a tempo l'Italia

Dopo un inverno scatenato passato a far muovere a tempo città, province e metropoli, mentre la primavera 2018 finalmente si scalda, la one night itinerante Vida Loca non si ferma, anzi accelera. E si sposta anche, ma non solo, al mare. Anzi, fa scatenare sia le città sia i top club delle località simbolo del divertimento italiano: Lombardia, Marche, Liguria, Puglia, Emilia, Romagna, Toscana... In poco più di 10 giorni, dal 18 maggio all'1 giugno 2018, Vida Loca fa muovere a tempo l'Italia. E' tour infinito che in ogni evento mescola dj set, live music, scenografia e coreografie d'impatto passando tra pop, reggaeton, hip hop ed r'n'b.

Un party Vida Loca è poi un vero show: sul palco vanno solo artisti che colpiscono al cuore, con scenografie, e costumi che sanno creare meraviglia in chi balla. Dj, vocalist, performer, ballerini, mascotte, scenografi, coreografi, professionisti degli effetti speciali (…) sanno come dare emozione. Il clima di festa quando lo staff Vida Loca arriva in un locale è folle, scatenato. L'impatto scenografico della festa è ormai vicino quello dei party ibizenchi più teatrali e mozzafiato: co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle location….

I prossimi party Vida Loca

18/5 Ciringuito - Mantova

18/5 #Costez - Telgate (BG)

19/5 Donoma - Civitanova (MC)

19/05 Golden Beach - Albisola (SV)

26/5 Baia delle Sirene Bisceglie (BA)

26/5 Via delle Spezie - Reggio Emilia

1/6 Tinì - Cecina (LI)

1/6 Villa delle Rose - Riccione

Durante l'estate 2017 il team Vida Loca ha fatto ballare l'Italia e l'Europa in tour di decine e decine di party. Dalla Molo Street Parade di Rimini, al Tipic a Formentera, dalla Villa delle Rose a Riccione al nuovo Ten Club di Gallipoli, da Villa Papeete a Milano Marittima (il 14 agosto) ad eventi in Liguria, in Veneto, in Lombardia… Spesso, anche durante l'autunno — inverno 2017–8, Vida Loca fa ballare due o tre party nella stessa sera in città diverse: a Ferragosto '17 gli eventi in contemporanea sono stati addirittura quattro. Il sound e l'atmosfera caliente sono davvero coinvolgenti ed il successo di Vida Loca continua a crescere proprio per questo. Succede perché Vida Loca è un vero show collettivo che prende vita in discoteca. Il ritmo è urban, ovvero mescola il meglio di hip hop, r'n'b, pop, reggaeton… E sul palco vanno solo artisti che colpiscono al cuore, con scenografie, e costumi che sanno creare meraviglia in chi balla. Dj, vocalist, performer, ballerini, mascotte, scenografi, coreografi, professionisti degli effetti speciali (…) sanno come dare emozione, ma non sono mai i protagonisti assoluti degli eventi Vida Loca. Il vero protagonista è sempre e comunque il pubblico.