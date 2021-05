Solo la Lazio, tra le squadre scese in campo finora per la 34.esima giornata di Serie A (la Juventus deve ancora terminare la propria gara) in lotta per la Champions, è riuscita a conquistare i 3 punti, seppure in maniera sofferta, superando il Genoa 4 - 3.

Atalanta e Napoli, invece, pareggiando entarmbe 1-1, rispettivamente con il Sassuolo e con il Cagliari, rallentano la corsa Champions. Il Napoli, in vantaggio con Osimhen al 13', si fa raggiungere al 94' con una rete siglata da Nandez.

L'Atalanta, giocando gran parte della gara con un uomo in meno per l'espulsione di Gollini al 23', dopo essere andata in vantaggio con Gosens al 32', deve rinunciare alla vittoria per un rigore trasformato al 52' da Berardi 52'.

In classifica, pertanto, la corsa per gli altri tre posti Champions è sempre più incerta con Atalanta e Milan a 69 punti, il Napoli a 67, la Juventus a 66 e la Lazio 64, ma con con una gara da recuperare contro il Torino.

Poiché mancano solo 4 gare al termine, con 12 punti a disposizione, l'Inter, con i suoi 82 punti, si laurea aritmeticamente Campione d'Italia. Per il club nerazzurro si tratta del 19° scudetto, uno in più del Milan nell'Albo d'Oro della Serie A. La vittoria in campionato mancava all'Inter dal 2010, quando i nerazzurri chiusero un ciclo di 5 titoli consecutivi. L'anno successivo arrivò la vittoria del Milan, seguita dai 9 scudetti di fila vinti dalla Juventus, che quest'anno rischia addirittura di finire in Europa League.



In coda, il pareggio del Cagliari mette sempre più in crisi il Benevento, con le due squadre che il prossimo turno si affronteranno in una gara spareggio che potrebbe risultare determinante in termini salvezza.

Per la parte bassa della classifica, da segnalare anche lo spettacolare pareggio per 3-3 tra Bologna e Fiorentina dove, oltre al solito Vlahovic, è stato autore di uno spettacolare partita il debuttante Emanuel Vignato, che con i suoi tre assist ha permesso al Bologna di recuperare, con merito, per ben due volte il risultato.

Inutile dire, come dimostra l'immagine in alto, che della Covid oggi a Milano tutti se ne sono dimenticati... e questa non è una bella notizia per Milano, la Lombardia e il piano di riaperture del Governo.



Crediti immagine: twitter.com/brfootball/status/1388893835346989057