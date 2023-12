Dal 4 dicembre 2023, Mariù Adamo torna su Tele A (Canale 13 del Digitale Terrestre) con Casa Mariù, in diretta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12:30.

Inoltre, per chi non potesse seguire in settimana, il programma andrà in onda, con un’edizione speciale, la domenica mattina dalle 10:30 alle 12:00, con un sunto degli avvenimenti più salienti avvenuti nelle tre puntate dei giorni feriali.

Un programma, Casa Mariù, che metterà al centro l’attualità, ma anche le tendenze, il mondo dello spettacolo, la cronaca, la politica e la grande cucina, attraverso le ricette dei grandi chef stellati, pastri chef e maestri pizzaioli di respiro nazionale.

Non mancherà una rubrica di sentimenti , voluta fortemente in un clima dove la cronaca esalta altri . E per tutto questo, il grande contenitore del mattino verrà trasmesso, in replica, anche il martedì e il giovedì dalle 6 alle 7:30.

E in arrivo anche lo streaming con diretta Facebook e canale YouTube .

Produttore esecutivo di Casa Mariù è Salvatore Calise per la Goeldlin Production di Antonio Goeldlin.

Il Programma è offerto da Goeldlin Collection.