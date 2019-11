In Italia va di moda fare tutta una serie di mineralogrammi del capello, ma non sono esami validi dal punto di vista clinico e medico legale e spesso non utili perché sono soggetti a variazioni all’uso di shampoo e tinture. Diverso è l’uso che se ne fa ad esempio per controllare la presenza di sostanze stupefacenti.

Dalla nostra esperienza possiamo affermare che la matrice del capello non è probabilmente la più adatta per studiare questo genere di situazione.

Fare scienza è una cosa, seguire l'emotività di folle e emozioni o fare show televisivi e scoop ben altra cosa .

Il tumore è una malattia che colpisce l'immaginario, ma scientificamente, è una malattia che ancora non conosciamo bene e tra l’altro non è quella che fa morire di più anche nelle zone con criticità.

Spesso questa non conoscenza alimenta la fantasia o la prescrizione di rimedi strani spesso fai da te e non assolutamente testati. Sappiamo che il cancro è una malattia multifattoriale, il metallo probabilmente è responsabile, co­rresponsabile, probabilmente il metallo induce o per lo meno sostiene ma non conosciamo la cancerogenesi esatta, ora si sta andando verso l’epigenetica, ma questo poi è un discorso di alta medicina.

Trovare una risposta ad una domanda del tipo: “Perché tra tre persone che vivono nello stesso luogo, due si ammalano e una no?” Non è semplice. Anche per i fumatori è così. Il problema comincia a diventare complicato» ma stiamo studiando.