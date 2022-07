Qualifiche "acquatiche" quelle del GP di Gran Bretagna che si sono disputate nel pomeriggio di sabato sul circuito di Silverstone. Infatti, più o meno intensamente, è sempre piovuto in tutte e tre le sessioni, anche se i piloti hanno potuto correre con le intermedie e non con le full wet.

Il più veloce è stato Carlos Sainz (Ferrari) che con il tempo di 1:40.983 (i tempi sono stati più lenti rispetto alla Q1) nell'ultimo giro a disposizione ha strappato la pole position a Max Verstappen (Red Bull) per meno di un decimo, nonostante il pilota olandese avesse primeggiato nelle prime due sessioni.

Terzo, con oltre 3 decimi di ritardo, l'altro ferrarista Charles Leclerc che in griglia sarà affiancato dall'altra Red Bull di Sergio Perez. Quindi, pure questa domenica, Ferrari e Red Bull davanti a tutti, anche se la Mercedes sembra aver recuperato molto del distacco - in termini di prestazioni - che aveva fatto registrare rispetto alle scuderia austriaca e italiana.

Così, Lewis Hamilton partirà quinto, dalla terza fila, nonostante abbia tentato di tutto e di più per mettere a segno il colpaccio, sfruttando il fattore pioggia, proprio come Alonso (Alpine) che partirà settimo dietro la McLaren di Lando Norris. George Russell, con l'altra Mercedes, Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e Nicholas Latifi (Williams) sono i restanti piloti che si sono classificati per la Q3 e che domenica, rispettivamente, occuperanno le posizioni in griglia dall'ottava alla decima.

Sainz, che era stato più lento di Leclerc per gran parte delle qualifiche, si è detto incredulo quando via radio gli hanno comunicato che aveva conquistato la pole. "Non me lo aspettavo", ha dichiarato, "è stata un po' una sorpresa".

"Pioveva... si asciugava... dovevi essere in pista al momento giusto", ha detto Verstappen. "Nel complesso la macchina si guida molto bene. In Q3 è sempre un po' una lotteria. Sono stato leggermente ostacolato nell'ultimo giro con la bandiera gialla, ma essere in prima fila è un bene per noi, e abbiamo una buon macchina anche sull'asciutto".

"Felice per Carlos", ha detto Leclerc. "Ha fatto un ottimo lavoro oggi. Io sono andato in testacoda nell'ultimo giro. Sapevo che era il giro in cui dovevo mettere insieme tutto e non l'ho fatto quindi non meritavo di essere in pole".

Domenica i semafori si spegneranno alle ore 16:00.