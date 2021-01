Trump aveva detto che non avrebbe partecipato alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden, che si terrò il 20 gennaio, e così sarà. In compenso, starebbe però pianificando una specie di cerimonia di addio dalle base di Andrews, poco distante da Washington dove staziona l'Air Force One, con un ultimo discorso salutato dagli spari a salve di 21 cannoni. Poi, con l'aereo presidenziale, Trump volerà a Palm Beach, in Florida, nel suo club di Mar-a-Lago.

Seguiranno Trump, oltre alla moglie, anche alcuni membri dello staff della Casa Bianca che continueranno a lavorare per l'ex presidente e la sua famiglia.

Niente però è ancora stato confermato. Quello che è comunque certo è il fatto che Trump non incontrerà Biden, neppure alla vigilia della cerimonia di insediamento, come alcuni avevano suggerito.

Nonostante pensi ad una ricandidatura alle prossime presidenziali - impeachment permettendo - un sondaggio del Pew Research Center indica che Trump sta lasciando la Casa Bianca con la più bassa percentuale di consenso per il lavoro svolto durante la sua presidenza (29%) e valutazioni sempre più negative a causa della sua condotta dopo il voto.