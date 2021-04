Nella primavera 2021 si può fare un tuffo nella disco degli anni '70 con un fantastico remix tutto italiano di "Good Times", capolavoro immortale della musica pop dance creato dagli Chic e poi interpretato anche dalle Sister Sledge. ll brano viene pubblicato da New Music International, la casa discografica di Pippo Landro.

Il remix 2021 di "Good Times" è stato creato da Marco Fratty & Marco Flash, veterani della scena dance, è anche un omaggio a Joni Sledge, scomparsa recentemente. I due dj si fanno chiamare anche MFX2, visto che condividono le iniziali e non solo l'amore per il ritmo che fa muovere e mette il sorriso.

Rielaborare un classico come "Good Times" non è facile, ma Marco Fratty, dj producer già membro degli storici FPI Project (creatori di tante hit assolute negli anni '90) e Marco Flash, storico dj attivo fin dagli anni '70 e '80, erano gli artisti giusti per riuscire nell'impresa.

Perché il Remix 2K21 di "Good Times" a cura degli MFX2 è un remake di qualità assoluta. Pur rispettando al 100% il sound originale di un vero capolavoro, porta il brano nel presente e pure nel futuro.

Gli amanti della disco e non solo loro hanno dimostrato di apprezzare un classico che avrà sempre qualcosa da dire. Il remix di "Good Times" di Marco Fratty & Marco Flash è infatti arrivato ai vertici di molte delle più importanti chart soprattutto in Gran Bretagna e in Francia e sta crescendo pure in Polonia, Svizzera e Italia. Inoltre è stato proposto, tra le tante, anche da BBC Radio, senz'altro una delle emittenti di riferimento a livello musicale e non solo nel mondo.



Sister Sledge - Good Times (Marco Fratty & Marco Flash Remix 2K21)

https://open.spotify.com/album/02siKZyrBKgVhzbug1M20T?si=zj-faJbnTI-W5BKR3EfYfg

https://www.facebook.com/1frattyflash

https://www.facebook.com/marco.fratty/

https://www.facebook.com/audiorecordingslabel-137296289682834

https://www.instagram.com/marcofratty/