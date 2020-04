I casi totali di contagio da Covid, giovedì 16 aprile, sono 168.941, 3.768 in più rispetto a 24 ore fa, con 106.607 persone ancora positive al virus, mentre le persone guarite sono 40.164, 2.072 in più rispetto a mercoledì.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.090 in Lombardia, 13.663 in Emilia-Romagna, 13.783 in Piemonte, 10.800 in Veneto, 6.613 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.124 nelle Marche, 4.144 nel Lazio, 3.118 in Campania, 2.087 nella Provincia autonoma di Trento, 2.625 in Puglia, 1.330 in Friuli Venezia Giulia, 2.108 in Sicilia, 1.850 in Abruzzo, 1.593 nella Provincia autonoma di Bolzano, 536 in Umbria, 865 in Sardegna, 847 in Calabria, 518 in Valle d’Aosta, 273 in Basilicata e 203 in Molise.

In calo il numero dei pazienti ricoverati con sintomi che oggi sono 26.693 (il 25% del totale), quelli in terapia intensiva 2.936 (il 3%), mentre 76.778 (il 72%) sono coloro che si trovano in isolamento domiciliare.

Il numero dei deceduti oggi è arrivato a 21.592, con i 525 in più registrati nelle ultime 24 ore.



Si è svolta oggi la riunione dei ministri della Salute del G7, a seguito della quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato: «È importante che i nostri Paesi lavorino insieme alla ricerca del vaccino per superare al più presto l’emergenza Covid-19. Una volta trovato il vaccino sarà fondamentale farsi carico di distribuirlo a tutti. Anche a quei Paesi che non hanno la possibilità di garantirlo ai loro cittadini».

Una dichiarazione... fondamentale.