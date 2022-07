Tradizioni albanesi e marocchine uniscono i giovani di seconda generazione in Italia.

In radio dal 29 luglio.

Dopo l’ultimo singolo Guerra, Loris torna con una canzone multiculturale per raccontare le storie dei ragazzi di seconda generazione in Italia.

Un rap che cavalca le sonorità del momento, ma con un’ attenzione particolare al testo per rappresentare al meglio la cultura marocchina ed albanese, mettendo in luce la grande fratellanza che unisce i ragazzi di seconda generazione in Italia.



Radiodate: 29 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM https://www.instagram.com/loris.music/

TIK TOK https://vm.tiktok.com/ZMNDx6r8A/

SPOTIFY https://open.spotify.com/artist/4ThXQ95lLBiuYZHAZ19lEW?si=2I6Ph0cQQ62kVnXEwC1gFA



BIO

Loris è un rapper/cantautore italo albanese di 26 anni molto conosciuto sui social con 29 mila follower su Instagram, 535 mila follower su TikTok e 158 mila su Youtube.

Come molti ragazzi di seconda generazione ha un passato particolare e difficile che ha forgiato il suo carattere. Ha un repertorio musicale molto ampio, suona il pianoforte e passa dal rap al pop al cantautorale senza alcuna difficoltà.

Il primo brano ad ottenere un grande successo è “Leggenda ora sei re”, una canzone sulla storia dello sport con più di 1 milione di views su Youtube, 3 milioni su Facebook e 300 mila streaming su Spotify (https://youtu.be/KX_Xa3YaxCU)

Loris ha creato un suo format: canta canzoni inedite di un minuto con un semplice microfono e uno sfondo colorato, mostrando grande talento e versatilità musicale. Questo gli ha permesso di costruirsi un pubblico molto vasto e di ogni età, ottenendo in un anno più di 30 milioni di visualizzazioni tra YouTube e TikTok. Altri brevi pezzi che hanno avuto successo sono “Mi chiamo Loris”, “Toy Story” e “Faleminderit”.

Per il ritiro di Valentino Rossi, Loris ha scritto una canzone dedicata al fenomeno di Tavullia, che si intitola “Sole e Luna”, ottenendo più di 100 mila condivisioni su Facebook e ricevendo i complimenti di molti addetti ai lavori.

Ad aprile 2022 esce con l’ultimo brano “Guerra” sul conflitto tra Russia e Ucraina, prima in versione ridotta su TikTok e poi, visto il grande successo, in versione integrale.