Il torneo di calcio benefico per la sicurezza sul lavoro “La Champions della Sicurezza” prima edizione 2023, organizzato dalla Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro “Safetyplayers”, si è rivelato un grande successo.

L'evento, che si è svolto il 28 aprile (Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro) allo stadio “Paudice” di San Giorgio a Cremano, ha visto la partecipazione di tre delle quattro squadre candidate: la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, il Comune di San Giorgio a Cremano (Vincitrice), la Commissione d’albo dei TPALL (gli Attori per la Vita, annunciati ma purtroppo ritirati).

La giornata è stata caratterizzata da un clima di sana competizione, solidarietà e attenzione alla sicurezza sul lavoro. Le squadre si sono sfidate sul campo con il cuore e il fairplay, affermando i valori del gioco pulito e della sicurezza sul lavoro, così come fanno i Safetyplayers nella vita quotidiana. La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro ha dimostrato di essere la nazionale sociale più affermata e competitiva d'Italia, organizzando il torneo alla perfezione e giocando con grande determinazione e passione.

Le altre squadre hanno apprezzato l'opportunità di giocare con i Safetyplayers e di contribuire a sensibilizzare sulla cultura della sicurezza sul lavoro. L'evento ha coinvolto anche altre associazioni sportive non calcistiche e alcune scuole della zona, creando una grande occasione per unire lo sport alla prevenzione degli incidenti sul lavoro e al sostegno delle iniziative locali.

In conclusione, “La Champions della Sicurezza” è stata un'occasione unica per unire lo sport alla cultura della sicurezza sul lavoro.