Il nuovo Codice della Strada non ha granché cambiato le regole per le biciclette relativamente alla sicurezza stradale. Dunque, i maggiori doveri restano ai ciclisti.

Ma le biciclette non hanno una targa.

Meglio, dunque, dotare la nostra auto di una Dash Cam (telecamera da cruscotto), se c'è da dimostrare la propria correttezza in tribunale.

La Dash Cam (chiamata anche DVR auto) è un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza dei veicoli al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura, in modo da dimostrare i fatti realmente accaduti in caso di incidente.



Infatti, non pochi ciclisti montano una Dash Cam, ma sarebbe il caso che a montarle fossero anche gli automobilisti visto che anche le infrazioni che possono commettere i ciclisti comportano rischi importanti per pedoni ed automobilisti.

Vediamo quali:

Rispettare il Codice della Strada come qualsiasi veicolo.

Non trainare veicoli né condurre animali.

Avere libero l’uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio almeno con una mano, evitare improvvisi scarti , ovvero movimenti a zig-zag.

ovvero movimenti a zig-zag. Equipaggiare la bicicletta con freni funzionanti e campanello .

. Montare e usare i fanali e i catadiottri da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole; di giorno in ogni circostanza di scarsa visibilità, gallerie comprese

da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole; di giorno in ogni circostanza di scarsa visibilità, gallerie comprese Indossare il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità fuori dai centri abitati, dopo il tramonto, prima dell’alba e nelle gallerie

ad alta visibilità fuori dai centri abitati, dopo il tramonto, prima dell’alba e nelle gallerie Procedere su unica fila, tenendo la destra, senza sorpassare autovetture in movimento e senza andare contromano

Segnalare la propria intenzione all’auto retrostante prima di svoltare o di superare un’auto parcheggiata o un ostacolo che si trovano alla sua destra

parcheggiata o un ostacolo che si trovano alla sua destra Condurre la bicicletta a mano , se attraversa carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano

, se attraversa carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano Condurre la bicicletta a mano sul marciapiede, sulle strisce pedonali e in generale se è d’intralcio o di pericolo per i pedoni

sul marciapiede, sulle strisce pedonali e in generale se è d’intralcio o di pericolo per i pedoni Allo stop e al semaforo, se ci sono veicoli fermi, occorre arrestarsi dietro di loro



E per gli automobilisti, quali sono i doveri specifici verso le biciclette?

Pochi, oltre a quelli già previsti per veicoli e pedoni:

Allo stop e al semaforo, devono disporsi dietro la bicicletta e non al suo fianco

Devono mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta

Non devono sorpassare la bicicletta in prossimità di un incrocio

Dunque, tra i pochi doveri degli automobilisti e i tanti doveri dei ciclisti, in caso di incidente è meglio ... aver montata una Dash Cam.

Di modelli presenti sul mercato ce ne sono molti con diverse caratteristiche e funzioni specifiche. Si consigliano le Dash Cam con GPS integrato e WiFi che possono gestire i dati di localizzazione e il trasferimento delle immagini.

I dati delle Dash Cam vengono salvati continuamente dall'accensione e la registrazione si ferma generalmente con lo spegnimento del motore del veicolo o tramite la pressione di un tasto.



E i pedoni?

Anche indossando una telecamera GoPro, le violazioni del codice della strada non possano essere oggetto di denuncia o querela, per cui una segnalazione del cittadino non comporta l’obbligo per le autorità di intervenire e/o multare.

Ma, a differenza degli altri veicoli (persino i monopattini) rintracciare un ciclista che scappa voltando le spalle, senza targa, è impossibile.