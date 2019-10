"Eagle Meteor 19": questo il nome in codice dell'esercitazione portata a termine con successo dai militari dell'Esercito Italiano.

È stata l'esercitazione più importante dell'anno per i militari dell'Esercito Italiano, ideata dal Corpo d'Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia (NRDC-ITA), un'esercitazione alla quale hanno hanno preso parte più di 1800 militari delle Forze Armate di 18 paesi della NATO. Per i 70 anni della NATO stato scelto come tema dell'esercitazione quello della difesa collettiva che anche uno dei principi alla base dell'Alleanza.

La "Eagle Metor 19" è stata un'occasione per testare e consolidare le proprie capacità di sincronizzazione e la condotta di operazione ad alta intensità da parte del NRDC-ITA che ha avuto scenario anche il Comando NATO di Solbiate Olona, per la prima volta assieme a tutte le unità italiane e straniere ad esso affiliate e subordinate. L'articolato dispositivo ha visto lo schieramento dell'intera struttura di Comando e Controllo di NRDC-ITA nelle sedi del Main HQ a Solbiate Olona, il Rear HQ a Bellinzago Novarese e il Forward Command Element in Sicilia nei pressi del Lago Rubino.

Sono stati impiegati con ottimi risultati anche il DACCC, la Divisione Vittorio Veneto, nelle sedi di Firenze e Carpegna, ed il Comando delle Forze Terrestri della NATO (LANDCOM) in Turchia.

Il Forward Command Element è stato schierato in Sicilia: una scelta questa, non casuale: infatti oltre a sottolineare il ostante impegno nell'isola a sostegno della collettività dell'Esercito e delle Forze Armate sorelle, testimonia anche l'attenzione della NATO ad un'area di particolare interesse strategico il cosiddetto "Fianco Sud".

Questa esercitazione stata anche l'occasione per sviluppare e soprattutto consolidare, alla presenza di numerosi alti Ufficiali nazionali e stranieri dei vari comandi dell'Alleanza, l'implementazione del Light Command Post, concept elaborato da NRDC-ITA con l'obiettivo di assicurare maggiore aderenza con un posto di comando distribuito agile e flessibile.

La condotta della "Eagle Meteor 19" di posti di comando ha rappresentato un ulteriore successo per il Comando NATO di Solbiate Olona e la conferma del suo ruolo nel contesto della difesa e sicurezza internazionale, quale organizzazione pronta e capace di supportare le politiche dell'Alleanza in modo da contrastare le crisi e promuovere la stabilità internazionale.

la sottile linea rossa