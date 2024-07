L’Inghilterra in finale a Euro 24: decide un gol di Watkins (2-1)

Sarà l’Inghilterra a giocare la finale di Berlino contro la Spagna. In semifinale con l’Olanda ha rimontato, vincendo 2-1: al bel gol di Simons al 7’ha replicato su rigore Kane al 18′. Dopo un salvataggio sulla linea e una traversa di Dumfries, nel secondo tempo ha prevalso la paura e la prudenza.

Ma al primo minuto di recupero, assist di Palmer per Watkins, due cambi di Southgate, e diagonale vincente per il 2-1 decisivo degli inglesi, che tornano in finale per la seconda volta consecutiva dopo la sconfitta con l’Italia nel 2021.





Copa America, ecco la seconda finalista: la Colombia batte l’Uruguay

Da un lato l’Argentina, dall’altro la Colombia che ha avuto la meglio sull’Uruguay di Bielsa. Sarà questo l’atto conclusivo della Coppa America, che vede i Cafeteros riconquistare la finale dopo ventitré anni. Succede di tutto a Charlotte, compresa una maxi-rissa tra i giocatori della Celeste e i tifosi colombiani dopo il fischio finale. Lerma manda avanti i suoi al 39′, Muñoz mette tutto a rischio col rosso. Nella ripresa la Colombia si chiude a riccio e l’Uruguay non sfonda, perdendo 1-0.





Fofana verso il Milan, la trattativa con il Monaco entra nel vivo

Il centrocampista francese ha raggiunto un accordo di massima per il contratto che lo legherà al Milan per le prossime cinque stagioni. Attualmente guadagna 1,1 milioni di euro più bonus, una cifra bassa per un nazionale come lui perché è stato acquistato dal Monaco nel gennaio 2020 ed era stato pagato allo Strasburgo quindici milioni. Da allora non ha mai rinnovato l’accordo nonostante i dirigenti monegaschi gli abbiano proposto uno stipendio più alto. L’accordo con il Diavolo è praticamente raggiunto: partirà da una base fissa di due milioni e mezzo e salirà grazie ai bonus. Manca da sistemare la parte variabile del contratto ma la volontà del giocatore è chiara. Come l’input dato tempo fa, e ribadito nelle ultime ore, da Fofana al suo entourage: fare il possibile (e anche qualcosa di più…) per trasferirsi in Italia e giocare i derby di Milano al fianco dei compagni di nazionale Maignan e Theo Hernandez e contro i nerazzurri Marcus Thuram e Pavard.



PSG, offerta shock al Napoli: 200 milioni per Osimhen e Kvaratskhelia

Il Psg ha rotto tutti gli indugi e ha deciso di puntare forte al gioco del dopo-Mbappé. Secondo l’indiscrezione raccolta dal Corriere dello Sport, i francesi avrebbero offerto la super cifra di 200 milioni di euro per prendere in un colpo solo i gioielli del Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. La società di De Laurentiis, però, ha subito opposto il suo rifiuto perché sul mercato, si sa, c’è soltanto il nigeriano.



Juventus, quanti esuberi: Thiago Motta fa la conta alla Continassa

Ieri il tecnico ha potuto affrontare di persona l’argomento con chi era presente alla Continassa, ovvero Arthur Melo, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Niente di personale nei loro confronti, semplicemente Motta non li ritiene funzionali al suo calcio. Arthur è appena rientrato dal prestito alla Fiorentina e il suo procuratore, Federico Pastorello, è già al lavoro per trovargli una sistemazione: ci sono diverse squadre interessante (Everton e Newcastle) ma al momento nulla di concreto. Rugani ha appena rinnovato con la Juventus fino al 2026, abbassandosi l’ingaggio, ha richieste in Arabia oppure potrebbe essere utile come pedina di scambio per arrivare a giocatori che piacciono alla Signora. De Sciglio, reduce dall’infortunio al crociato e da una stagione in cui ha giocato pochissimo, punta a ritrovare un po’ di continuità e sa che alla Juventus sarebbe impossibile.



Immobile si avvicina al Besiktas: ultimi dettagli in definizione

I dirigenti del Besiktas sono a Roma per definire gli ultimi dettagli relativi all’acquisizione di Ciro Immobile. Il club turco che ha raggiunto l’accordo sia col giocatore che col club capitolino è ora in città per le firme sul contratto: successivamente, l’ormai ex capitano biancoceleste lascerà l’Italia con i vertici del suo nuovo club. L’attaccante partirà dall’aeroporto di Fiumicino con un volo privato alle 18.45 italiane per raggiungere Istanbul quando in Italia saranno le 21 circa. Poi le visite mediche e la firma sul contratto con la squadra turca che sanciranno, salvo colpi di scena clamorosi, il suo addio definitivo alla Lazio dopo 8 anni.