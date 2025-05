Gli Edmonton Oilers hanno conquistato l'accesso alla finale della Stanley Cup per il secondo anno consecutivo, superando i Dallas Stars con un netto 6-3 in Gara 5.

Il dominio della squadra canadese si è manifestato sin dai primi minuti, con Corey Perry e Mattias Janmark che hanno trafitto la rete avversaria in soli sette minuti, costringendo il portiere Jake Oettinger a lasciare il ghiaccio dopo appena due tiri subiti.

Con un primo periodo chiuso sul 3-1, gli Oilers hanno preso in mano il match e non hanno più lasciato spazio agli avversari.

Ora la finale si ripete: come nella scorsa stagione, saranno i Florida Panthers a contendere il titolo a Edmonton. L’anno scorso la serie si concluse solo in Gara 7 a favore della squadra della Florida, lasciando agli Oilers il desiderio di riscatto.

Il duello tra le due squadre si iscrive nella storia dell’hockey: dal 1968, solo quattro volte due formazioni si sono affrontate in finali consecutive, l’ultima volta accadde tra Detroit e Pittsburgh nel biennio 2008-2009.

Edmonton sogna di riportare la Stanley Cup in Canada, dove manca dal 1993, anno dell’ultimo trionfo dei Montreal Canadiens. Con la voglia di rivincita e un roster solido, gli Oilers inseguono la gloria.