Assegnati i prestigiosi Cinema Audio Society Awards (CAS), i riconoscimenti che consentono di prevedere il favorito agli Oscar nella categoria Best Sound, dato che i membri votanti appartengono al sindacato dei professionisti del sonoro in ambito cinematografico e televisivo.

In siffatto contesto bisogna ricordare che nelle ultime 27 edizioni il vincitore dei CAS Awards ha vinto anche l'Oscar ben 14 volte. In tal senso uno dei vincitori di quest'anno e cioè il dramma catartico di Darius Marder, Sound of Metal si conferma leader di questa categoria dopo aver vinto numerosi riconoscimenti tra quelli assegnati dalle associazioni dei critici americani.

Per la categoria relativa al miglior sonoro per le pellicole d'animazione ha vinto il pluripremiato gioiellino targato Disney/Pixar, Soul, che continua la sua scalata verso gli Oscar.