Rispetto alle previsioni del mese di settembre per la categoria Miglior colonna sonora ai prossimi Oscar si conferma la sfida tra Ludwig Göransson (Oppenheimer) e il compianto Robbie Robertson (Killers of the Flower Moon) sulla scia delle recenti candidature agli Hollywood Music in Media Awards.

Dietro di loro si fanno notare 2 quotatissimi film d’animazione: Spider-Man: Across the Spider-Verse (Daniel Pemberton) ed Elemental del pluri-candidato Thomas Newman che insegue l’Oscar da 29 anni, oltre all'apprezzata partitura musicale di Povere Creature! (Jerskin Fendrix).

Tra le new entry di questa lista dei film in pole position per una candidatura agli Oscar nella categoria Miglior colonna sonora spicca la potente e catartica partitura di Michael Giacchino per il film scelto dalla Spagna per la competizione internazionale. The Society of Snow.