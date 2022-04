Mentre il partito si appresta ad organizzare la conferenza programmatica, che si terrà a Milano dal 29 aprile al 1 Maggio, apre un nuovo circolo ad Orlando in Florida. Il partito che ormai stabilmente viene indicato come primo partito da quasi tutti i sondaggi allarga i suoi confini anche negli States.

La recente visita della presidente Meloni in Florida, all'importante evento del partito repubblicano americano del CPAC, evidentemente ha dato vigore alla campagna di radicamento e tesseramento anche nei lontani Stati Uniti d 'America.

Dall'evento di Orlando, a cui la presidente di Fratelli d Italia viene invitata stabilmente da anni, in un crescendo di entusiasmo, in poche settimane si è giunti alla costituzione del circolo dei nostri connazionali nel “Sunshine State” degli Usa. A guidarlo sarà l’imprenditrice Anna Zuccarone, la sua vice Monica Monti.

Di recente si era già costituito il circolo FdI del Texas e a breve si prevede l’apertura in altri due stati Usa. “Contiamo di ricevere a Milano una delegazione dei nostri ‘patrioti’ dagli Stati Uniti per l’assemblea degli italiani all’estero che terremo sabato 30 aprile nell’ambito della Conferenza Nazionale Programmatica a Milano – ha detto il responsabile del dipartimento per gli italiani nel mondo Roberto Menia – e dunque l’occasione per salutare l’ingresso del circolo della Florida nella nostra grande rete. E sarà giusto festeggiare, nella stessa occasione, l’ingresso nel Cgie (Consiglio generale degli Italiani all’estero) dei nostri amici Vincenzo Arcobelli (Usa), Agostino Canepa (Perù) e Peppe Stabile (Spagna)”.