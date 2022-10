Difficile avere delle indicazioni dalle libere del venerdì su come potrà svolgersi sul circuito di Suzuka il gran premio del Giappone in programma domenica. Entrambe le sessioni odierne sono state caratterizzate dalla pioggia. Sabato, invece, le qualifiche saranno su pista asciutta, mentre domenica la pioggia dovrebbe tornare protagonista proprio durante le due ore di gara.

Il miglior tempo di giornata di entrambe le libere è di George Russell che sulla sua Mercedes ha ottenuto 1:41.935, di oltre due decimi migliore rispetto a quello del suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Il terzo miglior tempo, invece, lo ha ottenuto Fernando Alonso, su Alpine, risultando il più veloce in FP1.

Bene le Ferrari nelle libere del mattino, male in quelle del pomeriggio, dove la pista sembrava essere ancor più scivolosa che in precedenza. Al contrario, le Red Bull sono risultate lente nella prima sessione, mentre in FP2 si sono piazzate dietro le Mercedes, anche se con quasi 9 decimi di distacco.

Verstappen, domenica, potrà conquistare il suo secondo titolo mondiale, indipendentemente dal risultato che otterranno i suoi diretti rivali (Leclerc e Perez), se vincerà la gara facendo registrare anche il giro più veloce. Altrimenti, dovrà sperare in un loro pessimo piazzamento, considerando che sono staccati di 104 e 106 punti, con un massimo di 138 ancora a disposizione.

Sabato, le qualifiche si disputeranno alle 8 del mattino ora italiana, mentre domenica la gara prenderà il via alle ore 7.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1578273518352883712