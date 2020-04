San Pietro è uno scrigno che è sempre in grado di sorprendere i suoi visitatori, anche i più esperti, forse con un dettaglio nascosto, una nuova prospettiva o solo un effetto di illuminazione inaspettato. Non se ne ha mai abbastanza di questo magnifico edificio.

Ma quali sono le cose che non si possono assolutamente perdere nella Basilica di San Pietro?

Tomba di San Pietro

"E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa..." Se hai familiarità con il Vangelo di Matteo, probabilmente riconoscerai questo famoso passaggio in cui Gesù dà al suo apostolo Simone, un umile pescatore di Cafarnao, il nuovo nome di Pietro, che letteralmente deriva da "roccia".

Che relazione c'è con la Basilica di San Pietro? La Basilica di San Pietro fu letteralmente costruita sulla tomba di San Pietro, che può davvero essere considerata la "roccia" o la pietra angolare dell'edificio.

San Pietro fu martirizzato durante il regno dell'imperatore Nerone, intorno all'anno 67 o 68 d.C., durante la prima persecuzione dei cristiani. Fu crocifisso a testa in giù nel Circo di Nerone, che si trovava esattamente nella stessa area dove oggi si trovano la Basilica e la bella Piazza San Pietro. Dopo la sua atroce morte, fu sepolto in un cimitero vicino. La tomba di San Pietro era in origine estremamente umile, e fu solo nel II secolo d.C. che i cristiani finalmente ebbero la possibilità di costruirvi un piccolo santuario per renderlo riconoscibile. Quasi 300 anni dopo la morte di Pietro, l'imperatore Costantino, dopo aver legalizzato la religione cristiana, fece costruire una vera chiesa sulla tomba dell'apostolo. Questa antica Basilica fu gradualmente demolita nel 1506, quando papa Giulio II ordinò la costruzione di una chiesa più nuova e più grande adatta ad onorare l'Apostolo: questa è la magnifica chiesa che possiamo ancora ammirare oggi. Trovare la posizione esatta della tomba di San Pietro è semplice: dall'esterno, la posizione della tomba è contrassegnata dalla croce dorata lucida in cima alla cupola. All'interno della chiesa, nel frattempo, è segnato dal bellissimo baldacchino di bronzo sopra l'altare principale. L'altare stesso si trova proprio in cima a una piccola cappella, sotto la quale si trova l'umile tomba che è tradizionalmente - sebbene non all'unanimità - identificata con la sepoltura di San Pietro.

Con il contributo di Le Pietre Srl