Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha ottenuto il miglior tempo nelle seconda tiratissima sessione delle libere del venerdì del Gran Premio di Monaco di Formula 1, con il tempo di 1:12.462, leggermente più veloce rispetto a quello delle due Ferrari di Charles Leclerc (65 millesimi di distacco) e Carlos Sainz (107 millesimi), con quest'ultimo che a un quarto d'ora dalla fine è andato contro le barriere.

Dopo aver guidato nelle prime fasi della sessione con gomme gialle, Verstappen ha provato il giro veloce con le soft, senza però riuscire a mettere un divario importante almeno nei confronti delle rosse di Maranello che, sullo stretto tracciato del principato potrebbero avere delle chance per lottare per il podio. E che sarà una corsa molto tirata, lo dimostra il fatto che sono state ben 14 le vetture a far registrare tempi sotto il secondo.

Sainz ha urtato il muro sul lato destro alla Curva 15, saltato sui cordoli e scivolando poi contro le barriere all'uscita della Curva 16, danneggiando la sua macchina e causando l'esposizione della bandiera rossa.

Questi i tempi...



Crediti immagine: profilo Twitter Formula 1