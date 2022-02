Venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 16.30, presso il Centro Diocesano di Documentazione - Palazzo dei Papi, di Viterbo, Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo romanzo Passaggi di proprietà, LINEA edizioni. A colloquio con l'autore, per analizzare i caratteri di originalità narrativa e tematica del libro, Francesca Ceci, archeologa-Musei Capitolini di Roma, Raffaele Donno, Archeotuscia, Luca Salvatelli, storico dell'arte e docente.

Il romanzo, già recensito dalla stampa e segnalato da numerose agenzie d'informazione nazionale e tra gli altri dalla Società Dante Alighieri, da Juliet International Contemporary Art Magazine, da La Voce di Venezia, continua a suscitare grande interesse di pubblico e apprezzamenti da parte della critica.

Il romanzo può essere considerato la biografia di un dipinto attraverso i secoli. La vicenda, infatti, prende avvio dal Cinquecento e attraversa il tempo fino all'età contemporanea. L'epilogo si spinge fino a un'ipotetica e distopica civiltà futura caratterizzata dal sovvertimento delle regole del vivere civile. La trama, originale e costruita secondo l'intento di adeguare la lingua ai periodi storici nel corso dei quali le vicende si svolgono, sottolinea dunque il carattere meta-linguistico e meta-narrativo del romanzo. In ossequio a tale tematica il libro offre anche significativi spunti di riflessione circa le questioni inerenti alla coservazione e alla trasmissione del patrimonio artistico antico e contemporaneo, ponendo l'accento sul ruolo ineliminabile della conoscenza come fase propedeutica alla conservazione.

Dalla quarta di copertina:""Il tracciato narrativo del libro attraversa un ampio lasso cronologico, dalla genesi di un’opera pittorica, - un’Annunciazione eseguita nel primo Cinquecento da un giovane artista della Maniera, che ne costituisce il legante tenace - alle vicende che hanno come oggetto le peregrinazioni nel corso del tempo, per l’appunto i relativi passaggi di proprietà. Le vicende pertengono a furti, recuperi, restauri, vendite. Ascese e cadute in disgrazia, affermazioni e contraddittorie negazioni delle stesse, ispirazione creativa e prosaica mercificazione, unità familiari e sociali al collasso, derive morali e gracilità dell’indole costituiscono il contesto nel quale operano i numerosi personaggi. Artisti, mecenati, collezionisti, restauratori e nuovi acquirenti sono i protagonisti degli episodi concatenati tra loro grazie a una prospettiva mutevole ma coerente per ironia e cinica irriverenza".

Obbligatori il green pass e la mascherina.