LA DIRIGENTE ALESSIA GUCCIONE, IL SINDACO GIOVANNI PICONE E IL COMANDE SALVATORE CUTTAIA “GUIDANO” GLI ALUNNI AD UN COMPORTAMENTO STRADALE CORRETTO.

Continuano le attività al comprensivo SG Bosco. Questa volta la tematica è quella della educazione stradale. Sono state coinvolte le classi seconde della scuola primaria in un progetto realizzato nell’ambito dell’orario scolastico e coordinato dalle insegnanti curriculari. Il ruolo del vigile urbano è stato messo in grande evidenza nell’incontro diretto con le classi realizzato il 5 e il 6 maggio.

I Vigili sono stati in cattedra alla scuola primaria dell’IC SG Bosco di Campobello di Licata in un incontro molto partecipato e animato che ha interessato gli alunni delle classi seconde. Il vice comandante dei vigli urbani Angelo La Mattina e l’ispettore Carmelo Mistretta hanno intrattenuto i bambini parlando dei giusti comportamenti in strada spesso trascurati. “Sensibilizzare i nostri bambini significa sensibilizzare anche le famiglie –dice la referente del progetto ins. Maria Loggia- e i nostri alunni svolgeranno egregiamente questa funzione nel loro ambito familiare”.