Tutto pronto per la nuova stagione di "Serie A" 2021/22 e non poteva mancare il ritorno della trasmissione "Luna Azzurra Stadio" su TV Luna (Canale 14 del Digitale Terrestre).



Luna Azzurra Stadio. Con la sua brillante conduzione, il padrone di casa Lucio Pierri, quest'anno porta con se una ventata di novità, per tenere i tifosi del SSC Napoli, incollati al televisore per seguire la propria squadra del cuore durante questo campionato che si prospetta ricco di sorprese.

La trasmissione nasce da un’intuizione del dottor Pasquale Piccirillo e perseguita poi da Lucio Pierri fino ad avere un exploit nelle ultime edizioni, dato anche dal forte connubio di spettacolo e sport che tanto piace ai tifosi napoletani.



La nuova edizione. Le novità dell'edizione 2021/22. Tra le novità di questa edizione, una new entry fissa nel cast, Dino Piacenti, volto noto dell'emittenza televisiva made in Naples, che sarà "lo speaker dei tifosi" all'esterno degli stadi, ma anche nelle location più assurde, perchè in ogni puntata sarà insignito di un arduo compito da portare a termine entro la fine della partita.

Altra presenza fissa in trasmissione sarà quella della cantante e attrice Ida Rendano, che allieterà la trasmissione con dei momenti dedicati alla musica. Non mancheranno come sempre ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e di attualità, per discutere non solo della partita del giorno, ma anche per portare nelle case degli spettatori un talk show interessante e variegato.

In studio anche Carlo Iacono come co-conduttore e Danilo Coppola, che simpaticamente è riconosciuto come rappresentante dei tifosi che guardano la trasmissione.

Aspetto da non trascurare che permetterà il filo diretto con i tifosi, è che la trasmissione quest'anno sarà molto social con contenuti live ed on-demand visibili direttamente dalle pagine ufficiali, che affiancheranno le telefonate del pubblico.

Altra new entry che si occuperà della comunicazione di questa edizione è Francesco Russo, direttore de La Gazzetta dello Spettacolo e Oggi Quotidiano.



La prima puntata. Luna Azzurra Stadio parte il 22 Agosto 2021 alle 20.45 con il debutto della squadra di Spalletti contro il Venezia allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Una produzione Malù Communication con la produzione esecutiva di Maranta De Simone.