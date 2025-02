Questo giovedì, intorno alle 11:40, un treno Frecciarossa si è fermato per circa tre ore, a causa di un guasto, tra Firenze e Bologna, mettendo in crisi la dorsale dell'Alta Velocità con rallentamenti a cascata dopo che i treni sono stati instradati lungo la linea convenzionale, tanto che sulla tratta tra Torino e Napoli si sono registrati ritardi fino a tre ore.

Solo a metà pomeriggio la circolazione ha iniziato a tornare gradualmente alla normalità... in attesa del prossimo, inevitabile, guasto, se non ad un treno, ad un binario o ad una linea elettrica, come chiunque può verificare consultando la sezione infomobilità sul sito di RFI.

E mentre i viaggiatori italiani e stranieri dovevano affrontare l'ennesimo disagio, l'influencer Salvini pubblicava sui social un referendum chiedendo ai suoi follower se il Parlamento debba o meno occuparsi del fine vita, senza rendersi conto che la Corte Costituzionale è dal 2019 che glielo sta chiedendo... come obbligo!

Non sarebbe un problema se quel tale, Matteo Salvini, non fosse un senatore della Repubblica, addirittura ministro che, oltretutto, si "dovrebbe" occupare di trasporti!