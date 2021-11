Si è svolta questa mattina a piazza Roma la cerimonia di commemorazione del 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate organizzata dal Comune di Milazzo.

Il Sindaco Pippo Midili, assieme ai comandanti delle forze dell’ordine cittadine ha deposto una corona d’alloro al monumento in memoria di tutti i Caduti e subito dopo ha preso la parola per sottolineare la valenza di questa giornata, nella quale si commemora anche il Milite Ignoto, “immagine di quegli uomini senza età e senza volto, che nel corso del tempo diedero la loro vita per salvare la Patria”.

Dopo un riconoscimento alle forze dell’ordine, “cui va l’incondizionato grazie di chi crede nelle istituzioni e nella Patria per quanto fatto quotidianamente”, l’annuncio che l’Amministrazione comunale, nel centenario della tumulazione a Roma nel sacello dell’Altare della Patria della salma del Milite Ignoto, ha deciso di dedicare alla memoria, la piazzetta retrostante il monumento di piazza Roma.

“Da oggi questo luogo di incontro prende il nome – ha detto Midili – di Piazzetta del Milite Ignoto a memoria del sacrificio estremo compiuto e simbolo estremo di altruismo”. Da ultimo un invito agli studenti presenti (hanno partecipato rappresentanze dei tre istituti comprensivi cittadini) a “tramandare il ricordo nel tempo. Il futuro sta nelle nostre radici. Rispettiamole. Facciamolo per noi, per i nostri figli, per la nostra Nazione”.

Alla cerimonia di questa mattina sono intervenuti anche assessori, consiglieri comunali, l’arciprete di Milazzo, mons. Francesco Farsaci, una delegazione dell’associazione nazionale marinai d’Italia e delle Guardie d’Onore.