Secondo quanto anticipato da Calcio e Finanza, quanto riassunto di seguito rispecchierebbe il progetto che la Figc vorrebbe mettere in atto per riformare il calcio professionistico entro la stagione 2023/2024.

Con la riforma, il numero massimo di squadre di calcio professionistiche passerebbe dalle attuali 100 a 60: 20 squadre in Serie A, 20 in Serie B e 20 in Serie C Elite, con la Lega Pro che così cesserebbe di esistere, trasformandosi in Serie C Elite (professionisti) e Serie C (semiprofessionisti).



Le restanti 40 squadre dell'attuale Lega Pro andranno a formare la nuova Serie C, che sarà composta da due gironi formati ciascuno da 20 club che apparterrebbero così alla nuova categoria del semiprofessionismo, cui verrebbe associata anche la Serie D Elite, campionato da 54 squadre suddivise in tre gironi da 18, mentre la Serie D comprenderebbe solo i dilettanti, includendo 144 squadre ripartite in 8 gironi, anch'essi composti da 18 club partecipanti.