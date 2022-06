È in radio “E facciamo mattina” il nuovo singolo degli Audio magazine già disponibile in digitale (Hoop Music / Believe).

Un nuovo singolo che cavalca le frequenze delle ultime estati pop, dance e reggaeton. Musica a trazione anteriore fra elettronica e percussioni anni ‘80, condita da una serie di versi che tocca l’esperienza emotiva dei numerosi palchi e degli infiniti locali affollati che hanno visto la band dominare la scena. Da ballare a tutto volume

Qui il video: https://youtu.be/wfEvTQaC1L0



“Questo brano è un inno all'estate, una dichiarazione schietta e sincera al voler vivere le notti d'estate fino alla fine. Chiedere l'ultimo disco al DJ è un attestato di stima - afferma Marcello Maw regista del video - quale miglior posto se non Ostia a rappresentare la stagione estiva. Gli ingredienti del video: gli Audio Magazine, il sole e il mare, un trittico che promette di farci divertire per tutta questa stagione, e allora... Facciamo mattina!”

Audio Magazine sono: Andrea Cardillo (voce e chitarra), Francesco Carusi (voce e tastiera), Gian Marco Kicco Careddu (batteria), Vittorio Longobardi (basso), Enriquez Sotgiu (percussioni) e Lamine Mbaye (percussioni).

Andrea Cardillo suona da quando aveva 8 anni è diplomato in chitarra classica al conservatorio Morlacchi di Perugia. Nel 2001 partecipa alla prima edizione di Amici (Saranno famosi) arrivando in finale. Nel 2003 ottiene il disco d'oro con l'Ep "Ma Dai", prodotto da Caterina Caselli, Maurizio Costanzo e Mario Lavezzi, che contiene altri 3 brani “Strano Sogno”, “Brivido” e “Con La Mente E Con Il Cuore”. Dal 2002 al 2006 è nel cast fisso di Buona Domenica e del Maurizio Costanzo Show come cantante. Nel 2004 scrive "Ultimo Brivido” singolo d'esordio di Antonino vincitore della quarta edizione di Amici. Nel 2005 "Se Ci Credi” è inserito nella compilation Bianco&Blu di Amici di Maria De Filippo certificato disco di platino per aver venduto 80.000 copie. Nel 2009 scrive un brano per Franco Califano dal titolo “Una Donna" inserito nell'album "C'è Bisogno D'Amore”. Nel 2010 esce "Andrea Cardillo Chill Project Vol. 1" i cui brani entrano a far parte di numerose compilation Lounge e Chill-out in Italia e nel Mondo. Nel 2017 “Sogno d’amor” viene inserito nella compilation “Buddha Bar Montecarlo by Papa Dj”. Dal 2019 alcuni suoi brani fanno parte della compilation “Cote D’azur By Papa Dj”. Scrive sonorizzazioni per alcuni programmi Rai tra cui Linea Blu, Geo&Geo e Linea Verde. Da 20 anni si esibisce in Italia e all’estero con gli Audio Magazine e a volte come solista con un repertorio di cover chitarra e voce che spazia tra tutti i generi di musica italiana e straniera.

Gian Marco “Kicco” Careddu, nato in Sardegna a Tempio Pausania, inizia a suonare da bambino batteria e percussioni. Raggiunta la maggiore età si trasferisce a Roma per iniziare un percorso di studi con didatti italiani e non, partecipando a vari master anche all’estero. Suona con formazioni di diverso genere, dalla musica brasiliana a quella africana, passando per il pop e il jazz e vanta numerose collaborazioni con artisti come Franco Califano, Demo Morselli, Beppe Vessicchio, Maurizio Abeni, Zero Assoluto e tanti altri. Ha suonato in numerose trasmissioni televisive e vari musical, in tour e dischi per diversi artisti.

Francesco Carusi, civitavecchiese d'origine e cultura. Studia pianoforte jazz alla Percentomusica di Roma e si diploma con lode al conservatorio Santa Cecilia. Scopertosi cantante, la sua voce graffiante e tagliente, unita al suo stile da tastierista votato all'essenzialità, caratterizzano il sound degli Audio Magazine da un paio di decenni. La sua esperienza sul palco e il suo eclettismo sono stati spesso al servizio di decine di artisti italiani e stranieri.