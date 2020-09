Il 20 e il 21 settembre gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere 7 Consigli regionali e circa mille Consigli comunali, oltre alle elezioni suppletive di due collegi uninominali di Sardegna e Veneto.

A tali appuntamenti va aggiunto il Referendum costituzionale confermativo relativo al taglio dei parlamentari promosso dal Movimento Cinque Stelle.

Quelle che si svolgeranno, saranno le prime elezioni in tempo di Covid19 e se il peggio sembra essere passato, senza le dovute precauzioni corriamo però il rischio di tornare indietro di mesi.

Per questa ragione, il Comitato Tecnico-Scientifico ha elaborato delle linee guida per un voto sicuro. Le parole d'ordine sono distanziamento e igiene ma non solo.