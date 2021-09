Il Comune di Nereto, mediante REGOLARE gara d'appalto sulla PIATTAFORMA TUTTO GARE DI ASMECOMM, ha dato in affidamento il servizio trasporto scolastico alla ditta FRATARCANGELI di Vincenzina Cocco di Frosinone, società già al centro delle polemiche in Abruzzo, per vari illeciti commessi proprio in sede di appalti. Di seguito riportiamo i link con i vari articoli.

A Nereto, numerose sono state le ditte a partecipare alla gara e numerose, dopo l'aggiudicazione della gara, anche le richieste di accesso agli atti richieste che, ad oggi, non hanno trovato accoglimento... comunque, ANCORA PER QUALCHE GIORNO, NEI TERMINI DI LEGGE PER ESSERE RISPETTATE.

Facciamo un nodo al fazzoletto e vediamo come andrà a finire.



Questi i link agli articoli: