In una audizione al Congresso il ceo di TikTok, Shou Zi Chew, ha dichiarato di non avere alcuna prova dell'accesso della Cina ai dati degli utenti dell'app, assicurando di non aver mai discusso della questione con funzionari governativi, aggiungendo che la sicurezza è la priorità dell'azienda, che non cede i propri dati a intermediari, impegnata da sempre per la trasparenza.

Durante l'audizione al Congresso, il CEO di TikTok è stato attaccato da alcuni parlamentari americani, tra cui la repubblicana Cathy McMorris Rodgers, che ha affermato che l'app dovrebbe essere vietata poiché rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale e personale degli americani.

Tuttavia, la Cina ha già dichiarato che si opporrà alla possibilità di una vendita forzata di TikTok, ipotesi avanzata dall'amministrazione Biden che chiede ai proprietari cinesi (ByteDance) di vendere la loro quota nell'app, minacciandone in caso contrario il divieto di utilizzo negli Stati Uniti.