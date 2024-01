Il brano della cantautrice sugli stores digitali e dal 12 gennaio nelle radio

“Clichè” è il nuovo singolo della giovane e talentuosa cantautrice Ell, sui principali stores digitali e dal 12 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti di tendenza e attuali, ma che evidenziano una maturità artistica di Ell ormai riconoscibile e strutturata. Melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto, enfatizzate dall’interpretazione vocale dell’artista che risulta dolce, autentica e intima, che non fa altro che donare un ulteriore impatto emotivo. “Clichè”, prodotta da Martino Schembri con la direzione artistica di Mimmo Taurino, parla di una rottura con la persona che si ama e che si ha difficoltà a lasciare andare anche nonostante tutte le volte che si è stati feriti. Non si è mai pronti ad affrontare il dolore di una separazione, ma alla fine ci si accorge di quanto si stia meglio senza quella persona.

https://open.spotify.com/intl-it/track/125WwGKWnHLnnfP7VWijV7?si=1922112a6f5c40e5

Sono Elisa Sabatelli, in arte Ell, ho 17 anni, e vivo in un paese in provincia di Taranto. Ho iniziato a scrivere circa quattro anni fa un inedito che non ho mai registrato. Tre anni fa ho messo insieme tutte le idee che avevo in testa ed ho scritto una canzone con l'aiuto della mia insegnante che si intitola “Hai capito male”. Questo è stato solo l'inizio, dopodiché ho iniziato a scrivere le mie canzoni da sola: “Mostri”, che è uscita il 29 luglio 2022, “Noi due”, uscita il 25 novembre e “Semplicità”, il mio ultimo singolo uscito il 21 aprile, il quale ha raggiunto quasi i 120k ascolti su Spotify. Amo scrivere ciò che vivo nel quotidiano ed esprimere attraverso la musica tutto quello che ho dentro. Il mio genere preferito è l'indie-pop e i miei cantanti preferiti sono Ultimo, Coez e Mecna.

https://www.instagram.com/_.ell_official._/

Facebookvhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100070265205126