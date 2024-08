Nelle ultime settimane, nella regione europea dell'OMS, sono state diverse le nazioni che hanno fatto registrare un aumento nel numero di casi Covid.

Questo è un promemoria: mentre il Covid sta svanendo nella memoria di milioni di persone, il virus non è scomparso.

Infatti, la percentuale di pazienti con malattie respiratorie affetta da Sars-CoV-2 ricoverati in assistenza primaria è aumentata di 5 volte nelle ultime 8 settimane, così come è aumentata la percentuale di pazienti ricoverati in ospedale con Covid.

Questo il monito dell'Oms Europa.

"Sebbene il numero assoluto di casi sia inferiore a quello dell'ondata invernale, che ha raggiunto il picco a dicembre 2023, le infezioni da Covid nella regione quest'estate stanno ancora causando ricoveri ospedalieri e decessi.Ottenere un vaccino aggiornato contro il Covid rimane uno strumento estremamente efficace per ridurre sia i ricoveri ospedalieri che i decessi tra gli individui ad alto rischio, tra cui gli anziani o gli immunodepressi, i soggetti con più patologie preesistenti, le donne incinte e il personale sanitario che potrebbe essere facilmente esposto. Inoltre, sottoporsi a un vaccino aggiornato riduce anche le probabilità di sviluppare forme di long Covid.Finché questo andamento non cambierà - sottolinea l'Oms Europa - la Regione potrebbe benissimo sperimentare più ondate di infezione ogni anno, mettendo a dura prova i sistemi sanitari e aumentando le possibilità che le persone si ammalino, in particolare le più vulnerabili".

Come proteggersi?

Per ridurre le probabilità di infezione, in particolare ora che il Covid sta circolando di più, è necessario prendere di nuovo in considerazione l'uso di mascherine negli spazi chiusi affollati. Una mascherina monouso come la N95 offre la migliore protezione. Nel caso sia necessario interagire con qualcuno che abbia il Covid, anche un familiare, usare una mascherina è particolarmente importante. Lavarsi regolarmente le mani continua a essere una misura efficace per controllare le infezioni da Sars-CoV-2, così come di molti altri virus e batteri. Adottare questo tipo di precauzioni è particolarmente importante per le persone vulnerabili che corrono un rischio maggiore di conseguenze gravi in caso di infezione.

In presenza di sintomi comuni del Covid, come febbre acuta, tosse, affaticamento o mancanza di respiro, sottoporsi a un test per il Covid, se disponibile, per confermare o meno l'infezione e per valutare il livello di rischio anche per chi è vicino. Inoltre, se si è ad alto rischio di un esito grave da Covid, si può aver diritto a ricevere farmaci antivirali. È stato dimostrato che questi riducono significativamente il rischio di ospedalizzazione e morte da Covid nelle persone vulnerabili.