Thuram strapazza l’Atalanta: 4-0 per l’Inter a San Siro

Due gol nei primi dieci minuti, poi altrettanti nella ripresa appena usciti dagli spogliatoi. L’Inter strapazza 4-0 l’Atalanta a San Siro e si lancia in vetta alla classifica. Thuram grande protagonista: prima propizia l’autorete di Djimsiti che sblocca l’incontro, poi la doppietta che aumenta il bottino nerazzurro. Di Barella, con un gioiello al volo, la seconda rete.



Serie A, il Torino non si ferma e vince anche a Venezia

Decisiva la rete di Coco all’86’, granata a 7 punti e ancora imbattuti dopo tre giornate.



Fiorentina scatenata: presi Bove, Cataldi e Gosens

Non solo Bove, la Fiorentina riporta Gosens in Serie A e prende anche Cataldi, tutti in prestito con opzione. In uscita Amrabat al Fenerbahce.



Sorteggi Champions: sorridono Juve e Milan, bene anche l’Inter. Impegni spagnoli per l’Atalanta, spera il Bologna

A Montecarlo è stata definita la griglia delle partite del nuovo format della Champions League, quest’anno per la prima volta con cinque squadre italiane.

Questi gli accoppiamenti per Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna:

Inter: Lipsia, Arsenal, Stella Rossa, Monaco in casa; Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga in trasferta.

Milan: Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa, Girona in casa; Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava in trasferta.

Juventus: Manchester City, Benfica, Psv, Stoccarda in casa; Lipsia, Club Brugge, Lille e Aston Villa in trasferta.

Atalanta: Real Madrid, Arsenal, Celtic, Sturm Graz in casa; Barcellona, Shaktar Donetsk, Young Boys e Stoccarda in trasferta.

Bologna: Borussia Dortmund, Shaktar Donetsk, Lille, Monaco in casa; Liverpool, Benfica, Sporting Lisbona e Aston Villa in trasferta.

I calendari degli incontri verranno ufficializzati dalla Uefa sabato. La prima giornata è in programma dal 17 al 19 settembre.



Conference League, la Fiorentina soffre e si qualifica solo ai rigori

La Fiorentina accede alla fase principale di Conference League, ma che fatica! Dopo il 3-3 dell’andata, sul campo della Puskas Akademia i viola vengono salvati più volte da De Gea e dai legni, passando poi in vantaggio con Kean. A tempo scaduto l’1-1 su rigore provocato da Ranieri, espulso così come Comuzzo. In 9 contro 11 si arriva ai rigori: De Gea ne para un altro, viola infallibili e qualificati con enorme sofferenza.



Mercato Napoli LIVE: niente Chelsea per Osimhen, resta ma fuori rosa. Ufficiali Gilmour e McTominay

Victor Osimhen verso la permanenza al Napoli. È definitivamente saltato l'accordo con il Chelsea, con gli emissari del club che hanno lasciato Napoli dopo non essere riusciti a trovare l'accordo con lo stesso calciatore. Ora l'unica pista viva resta quella che porta all'Al-Ahli ma ancora manca l'intesa tra i club: il Napoli chiede 5 milioni in più rispetto agli 80 messi sul tavolo dal club arabo. L'attaccante nigeriano ha un accordo con il club arabo: 40 milioni di euro a stagione più clausola per lasciare il club già nella prossima sessione di mercato. La deadline fissata per il mercato arabo è il 2 settembre: qualora non si definisse l'affare, Osimhen rimarrà al Napoli ma resterà fuori rosa. Ufficiali intanto gli arrivi di McTominay e Gilmour. In uscita tutto fatto invece per il ritorno di Gaetano al Cagliari dopo pochi mesi: il club sardo lo ha annunciato ufficialmente.

NIENTE LAZIO PER FOLORUNSHO

Non si è sbloccata la trattativa per il trasferimento di Michael Folorunsho alla Lazio. Il centrocampista rimane al Napoli nonostante sia sostanzialmente fuori dai progetti di Antonio Conte.

GILMOUR HA FIRMATO

Billy Gilmour è un nuovo giocatore del Napoli. l club azzurro ha depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2001 arrivato dal Brighton. Il giocatore arriva a titolo definitivo.

UFFICIALE MCTOMINAY

Dopo aver depositato il contratto, arriva anche l'annuncio ufficiale da parte del club: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Scott McTominay dal Manchester United".