Partita intensa a San Siro tra Milan e Atalanta, finisce 1-1 il posticipo della 26ª giornata di Serie A. Meglio il Milan che sblocca il match dopo appena 3' con un colpo da campione di Leao, una giocata incredibile iniziata con il contrasto vinto sulla corsia mancina: il tiro in porta sul secondo palo è stato fulmineo, una fiammata praticamente imparabile per Carnesecchi.

Tanti errori per l'Atalanta che erò trova il pari su calcio di rigore - assegnato con l'on field review dopo un fallo di Giroud su Holm - trasformato da Koopmeiners. Nella ripresa il Milan attacca a testa bassa e crea diverse occasioni: Calabria calcia con il mancino trovando la grande risposta di Carnesecchi, su lancio di Leao Pulisic che controlla ottimamente la sfera ma poi apre l'esterno mancino che termina di un soffio a lato.