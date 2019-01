Futura Vacanze si affida a ERV Italia per la tranquillità dei suoi clienti

ERV Italia continua a crescere sul trade e annuncia una partnership commerciale con Futura Vacanze per la fornitura delle polizze assicurative abbinate ai pacchetti di viaggio venduti dal tour operator.

I dettagli della partnership tra ERV Italia e Futura Vacanze

In linea con l’alta qualità e la professionalità del servizio che contraddistinguono da più di 20 anni Futura Vacanze sul mercato, ERV Italia ha predisposto il pacchetto assicurativo Futura 100% che comprende: assistenza h24, rimborso delle spese mediche, assicurazione bagaglio, annullamento, interruzione e riprotezione del viaggio.

Inoltre, sulla destinazione Italia, i clienti potranno usufruire della formula Futura 100% Zero Penali che associa alle coperture già citate l’annullamento senza penali (esclusi i servizi di trasporto) per qualsiasi motivo, fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza.

L’accordo è stato intermediato dal broker B&T di Roma ed è già operativo: la polizza è pubblicata sui cataloghi del tour operator in corso di validità ed è abbinata a tutti i pacchetti, ad eccezione dei soggiorni benessere, per i quali è facoltativa.

Oltre ai cataloghi Mondo, Neve e Benessere, già disponibili in tutte le agenzie di viaggi, la polizza ERV Italia è presente all'interno delle brochure Futura Club, Mare e Monti.

Le parole dei protagonisti

Daniela Panetta, Direttore Commerciale ERV Italia, ha dichiarato: “Questa partnership è il risultato del rinnovato slancio di ERV Italia nel tour operating. La sfida più importante è stata mettere a punto una soluzione assicurativa che intercettasse i rischi di una programmazione eterogenea e diversificata come quella di Futura Vacanze. Una sfida vinta grazie all’esperienza e alla peculiare flessibilità del prodotto ERV”.

“Per noi la soddisfazione del cliente è il valore più importante – ha commentato Giorgio Lotti, Direttore Commerciale Futura Vacanze – per questo ci siamo rivolti a ERV, la compagnia che per prima ha inventato le assicurazioni viaggi, rinomata per la sua affidabilità ed efficienza. Abbiamo sviluppato una polizza completa, che protegge i clienti da ogni imprevisto prima, durante e dopo la vacanza, anche perché tutelando i clienti finali, tuteliamo gli agenti di viaggio”.