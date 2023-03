Il problema del sovraffollamento all'ospedale San Luca di Lucca, principalmente relativo al pronto soccorso, continua a restare irrisolto.

Alcuni parenti dei pazienti ricoverati nel reparto di psichiatria del nuovo ospedale hanno infatti riferito che, a causa della mancanza di posti letto, alcuni dei ricoverati sono stati collocati nella sala soggiorno del reparto, solitamente riservata al relax e al tempo libero.

"La regola ordinaria vuole il paziente ospitato nelle camere apposite con tanto di luce e campanello per le chiamate ai sanitari, oltre ai vari confort igienici e di privacy" – riferiscono i parenti che vogliono restare anonimi. "Abbiamo visto gente collocata in questa sala soggiorno accanto ai divani, in maniera del tutto improvvisata. Può essere forse normale oggi restare qualche ora in corsia del pronto soccorso, ma essere sistemati per giorni in una stanza soggiorno senza requisiti per la degenza? Ci pare una privazione di dignità. E non per ultimo va anche detto che con queste sistemazioni di arrangiamento si va ad aumentare il negativo marchio che già si porta addosso questa tipologia di malato. Ci chiediamo se tutto questo rientri nella normalità delle procedure ospedaliere".



Fonte: www.lagazzettadilucca.it/economia/sovraffollamento-san-luca-anche-al-reparto-di-psichiatria-pazienti-accampati-nella-sala-soggiorno