Un appuntamento “a casa tua” e per scoprire Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni in una dimensione inedita e confidenziale. Il nostro nuovo disco si chiama Meme K Ultra, l’abbiamo fatto coi Cor Veleno ed è uscito venerdì 25 marzo 2022. Lo trovi in LP, CD, streaming e download a questo link. https://corveleno-tarm.lnk.to/MemeKUltra

Ecco la tracklist:

01. L’effetto del merlo

02. Meme K Ultra

03. Come le onde

04. A me di Roma piace il rap (feat. Metal Carter)

05. Chiedo il nome (feat. Remo Remotti)

06. La gente libera

07. Meglio andarsene affanculo

08. A volte ci consola

09. La tua anima che balla (feat. Mimosa)

10. Mica serve avere fatto la guerra

11. La musica sai che cos’è? (feat. Francesco Bearzatti)

Dal giorno 16 aprile partirà anche il nuovo tour di Tre allegri ragazzi morti che toccherà Pordenone, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Tutti i dettagli sul sito treallegriragazzimorti.it.

Date concerti

16-4 PORDENONE // CAPITOL

19-4 MILANO MAGAZZINI // GENERALI

22-4 BOLOGNA // ESTRAGON

23-4 ROMA // MONK

25-4 NAPOLI // COMICON

1-5 TARANTO // UNO MAGGIO L/B

14-7 FIRENZE // ULTRAVOX ARENA

15-7 BERGAMO // NXT STATION

16-7 PADOVA // SHERWOOD FESTIVAL

22-7 BIELLA // RELOAD SOUND FESTIVAL

Dall’8 aprile continua TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - A CASA TUA, Regia di Davide Toffolo, l’occasione unica per rivivere in streaming su Nexo + l’emozione di quell’intimo docu-live.

_©Angelo Antonio Messina