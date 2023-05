Max Verstappen, su Red Bull, si è aggiudicato la pole position del GP di Monaco di Formula 1, strappandola a Fernando Alonso, Aston Martin, all'ultimo tuffo in quella che possiamo senz'altro definire una emozionantissima sessione di qualifiche.

Con Alonso che aveva piazzato il miglior tempo, Verstappen ha tentato il tutto per tutto con un terzo giro e ultimo tentativo, ma dopo i primi due settori il pilota olandese era più di 2 decimi in ritardo da Alonso. Sul traguardo, dopo aver superato indenne i tornati del terzo settore, Verstappen aveva messo a segno il miglior tempo con 1:11.365, più veloce di Alonso di 84 millesimi e di 106 rispetto a Leclerc, terzo con la prima delle due Ferrari.

Lewis Hamilton è riuscito a ottenere solo il sesto tempo più veloce con la sua Mercedes migliorata, dietro a Esteban Ocon, Alpine, e Carlos Sainz, con l'altra vettura di Maranello. Quando mancavano pochissimi minuti alla fine delle qualifiche, Ocon era addirittura riuscito a piazzare il miglior tempo.

Il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, che in questo momento è il più accreditato sfidante al titolo, è uscito di pista nella prima sessione di qualifiche e partirà ultimo.

"Ho combattuto come una bestia", ha detto Alonso al suo ingegnere. "Sì, lo abbiamo visto", gli è stato risposto. E dopo il secondo giro sembrava che potesse ormai conquistare la sua prima pole position dal Gran Premio di Germania del 2012. Invece...

Leclerc era appena stato in precedenza il più veloce, prima di esser superato da Alonso per soli 22 millesimi , e quando Verstappen ha completato il secondo settore tra la curva del Tabaccaio e l'ingresso a quella delle Piscine con un distacco di oltre 2 decimi, sembrava che la pole position fosse alla sua portata. Ma così non è stato.

Verstappen ha detto: "Sapevamo che sarebbe stata un po' una lotta per noi questo weekend, per mettere tutto insieme, nelle qualifiche devi dare tutto. Il mio primo settore non era ideale. Ero un po' cauto. Sapevo di essere indietro e dovevo spingere al massimo per recuperare il tempo sul giro e fortunatamente l'ho fatto. Ho dato tutto, ho sfiorato alcune barriere, ma qui devi farlo per poter essere in pole."

Alonso ha detto: "Mi sento bene. La pole position significa molto qui a Monaco. Ma oggi Max era un po' più veloce. La prima fila è molto importante per noi qui. L'ultimo settore sembra il nostro punto debole del circuito. Vediamo cosa possiamo fare domani in termini di strategia, ancjhe in base alle condizioni meteo, ma proveremo a vincere".