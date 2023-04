Sergio Perez, su Red Bull, si è aggiudicato il Gran Premio dell'Azerbaijan, disputatosi domenica sul tracciato cittadino di Baku. Il messicano ha dominato la gara imponendosi sul compagno di squadra, e campione del mondo, Max Verstappen. Finalmente, è arrivato anche il primo podio per il ferrarista Charles Leclerc, con le vetture di Maranello che oggi sono apparse in netto miglioramento rispetto alle prime uscite stagionali.

Perez, dopo aver superato Leclerc non appena ha potuto far entrare in funzione il DRS, si è portato in testa alla gara senza mai doversi impensierire da chi gli stava dietro, incluso Verstappen, che aveva sorpassato Leclerc a inizio gara, che però oggi non è riuscito ad avvicinarsi al compagno di squadra neppure per tentare la possibilità di un sorpasso.

Leclerc, vista la differenza di prestazioni in termini di velocità tra Ferrari e Red Bull con l'alettone abbassato, sui rettilinei di Baku non poteva fare di più, ma comunque ha gestito al meglio le gomme e ha chiuso terzo, riuscendo a difendersi senza troppi problemi dai tentativi di assalto di Fernando Alonso che con la sua Aston Martin ha cercato anche oggi di arrivare sul podio, ma inutilmente.

Quinto posto per l'altro ferrarista Carlos Sainz, che a sua volta ha dovuto difendersi da Lewis Hamilton, su Mercedes, piazzatosi sesto. A seguire, nell'ordine hanno tagliato il traguardo Lance Stroll (Aston Martin), George Russell (Mhercedes), Lando Norris (McLaren) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Si tratta della sesta vittoria in carriera per Perez e della terza doppietta stagionale per la Red Bull.

Nel mondiale piloti, Verstappen conduce con 93 punti davanti a Perez con 87, mentre Alonso è terzo a 60. I due ferraristi Sainz e Leclerc si trovano al quinto e sesto posto preceduti da Hamilton, quarto.

La Formula 1 sarà nuovamente in pista domenica prossima nel GP di Miami.





Crediti immagine: twitter.com/redbullracing/status/1652694282082349056