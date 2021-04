Stasera alle 21:30 l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenterà via Zoom la nuova piattaforma politica.

Sarà un’assemblea dei gruppi parlamentari, degli eurodeputati e dei consiglieri regionali 5 Stelle, con due problemi già sul tavolo: il rapporto con Rousseau e Casaleggio e il limite dei due mandati.

Secondo il mio parere una morte già annunciata... ottima scelta quella del venerdì santo: perfetta.

Prima di ascoltare Conte, mi chiedo: l'ex premier vuole il funerale del Movimento o il battesimo di un clone mal riuscito?

Ascoltare che uno "venuto dal nulla", sia pure un professore universitario come tanti e come molti , diventato "Premier per caso" oggi voglia rifondare il Movimento 5 Stelle , a mio giudizio fa ridere a prescindere.

Una simile idiozia potrebbe fare colpo esclusivamente su chi non ha provveduto a far nascere il Movimento e far gola ai "sopravvissuti ex turisti per caso" che non avendo scelta pur di restare a Roma non possono che dire "signorsì" .

Pensare che i miei ex conoscenti a 5 stelle, i famosi talebani, i puri, quelli che odiavano la casta, quelli del non siamo un partito, quelli che non chiedevano il voto e che non amavano le poltrone, quelli dell'uno vale uno… si siano ridotti a tutto questo è proprio deprimente.

Mi chiedo davvero tante volte con chi ho parlato, con chi ho avuto a che fare, ma davvero vogliamo combattere i terrapiattisti quando abbiamo delle situazioni simili in politica? Ma davvero vogliamo combattere i no vax con questa gente che ha negato il contrario di tutto?

Ma davvero gli attivisti del Movimento 5 Stelle, quelli veri che hanno portato il Movimento a Roma, sono disposti a guardare il “cetriolo di Grillo e il cetriolino dei compagni di merendina"?

Vada pure per la figura di Conte, sconosciuto professore come tanti che, "turista per doppio caso", si è trovato a capo di "turisti per caso" a Roma... ma gli attivisti? Quelli del 2012-13 che fine hanno fatto, venduti tutti per un reddito di cittadinanza o per una poltroncina comoda o per qualche incarico o molti sono solo francamente "scoglionati"?

Ma questa Italia chi dovrebbe salvarla il professore turista per caso con Letta richiamato alle armi e magari "Berlusconi presidente".

Mi auguro di avere sbagliato tutto e che il Conte faccia un discorso che abbia una testa e una coda con i piedi per terra, perché di stelle in aria oramai forse ne abbiamo piene le scatole e di ridere con saltimbanchi improvvisati davvero non abbiamo tanta voglia... come Italiani e come entità umane pensanti.